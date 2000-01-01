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flickr/Israel Defense Forces 05.04 21:21   MIGnews.com

ШАБАК арестовал боевика ХАМАСа, обучавшегося в Сирии

Палестинец, который якобы обучался в Сирии для совершения терактов в Израиле от имени террористической группировки ХАМАС, был арестован службой безопасности ШАБАК в феврале после возвращения на территорию Иудеи и Самарии, как сообщило агентство в среду, 5 апреля.

23-летний Малек Низар Юсеф Казмар, как сообщается, присоединился к террористической группе в августе 2015 года, когда он жил в Иордании. Палестинец из Калькильи жил на турецком Кипре много лет.

В январе 2016 года Казмар был отправлен в военный учебный лагерь в Сирии, как сообщает ШАБАК.

"Там он проходил различные стрелковые учения и получал теоретические занятия по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ", - сказали в службе безопасности.

Ранее в этом году Казмар "совершил поездку в Стамбул, где он встретился с оперативниками ХАМАСа", как сообщает ШАБАК.

По данным службы безопасности, Казмару было также поручено совершать террористические акты в Израиле.

23-летний мужчина был арестован, когда пытался попасть на территории Иудеи и Самрии. Во время допроса Казмар передал следователям карту памяти, загруженную зашифрованной информацией, которую он получил в Турции.

ШАБАК расшифровал карту, найдя "обширные военные инструкции и информацию, которая помогла бы ему выполнить его миссии", сказали в агентстве.
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