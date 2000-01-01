ШАБАК арестовал боевика ХАМАСа, обучавшегося в Сирии
Палестинец, который якобы обучался в Сирии для совершения терактов в Израиле от имени террористической группировки ХАМАС, был арестован службой безопасности ШАБАК в феврале после возвращения на территорию Иудеи и Самарии, как сообщило агентство в среду, 5 апреля.
23-летний Малек Низар Юсеф Казмар, как сообщается, присоединился к террористической группе в августе 2015 года, когда он жил в Иордании. Палестинец из Калькильи жил на турецком Кипре много лет.
В январе 2016 года Казмар был отправлен в военный учебный лагерь в Сирии, как сообщает ШАБАК.
"Там он проходил различные стрелковые учения и получал теоретические занятия по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ", - сказали в службе безопасности.
Ранее в этом году Казмар "совершил поездку в Стамбул, где он встретился с оперативниками ХАМАСа", как сообщает ШАБАК.
По данным службы безопасности, Казмару было также поручено совершать террористические акты в Израиле.
23-летний мужчина был арестован, когда пытался попасть на территории Иудеи и Самрии. Во время допроса Казмар передал следователям карту памяти, загруженную зашифрованной информацией, которую он получил в Турции.
ШАБАК расшифровал карту, найдя "обширные военные инструкции и информацию, которая помогла бы ему выполнить его миссии", сказали в агентстве.