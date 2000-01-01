05.04 07:21 MIGnews.com

Посол Сирии: Израиль поддерживает террористов

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Сирия ответит на любую агрессию со стороны Израиля. Об этом заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад, обвинив Еврейское государство в "попытке поддержки" террористический группировок в своей стране."Как только Израиль почувствует ослабевание террористических организаций, он в тот же час совершит вторжение, чтобы их поддержать. Именно поэтому мы будет отвечать на всяческую агрессию со стороны Израиля. Так же, как мы ответили, уничтожив один из их самолетов и ударив по второму. В случае повторения подобной попытки, мы поступим аналогичным образом", - цитирует его агентство Sputnik.Напомним, что в Армии обороны Израиля опровергли информации о том, что во время выполнения операции в сирийском воздушном пространстве был утрачен один из военных самолетов. Зато ЦАХАЛ сообщил о перехвате как минимум одного из сирийских снарядов при помощи ПРО Arrow."Это вопиющая агрессия против суверенитета нашего государства", - заявил сирийский посол в Москве.Рияд Хаддад также прокомментировал военную операцию, которую в Сирии проводит Турция, отметив, что Дамаск "с самого начала считал присутствие турецкой армии на территории нашего государства оккупацией, вне зависимости от того, была ли она завершена или нет".