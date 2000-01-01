05.04 11:40 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛ подстрелили араба в Бейт-Лехеме

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В ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме, которую израильские силовики проводили в лагере беженцев Дехейш около Бейт-Лехема, один палестинец получил огнестрельное ранение.Как говорится в заявлении ЦАХАЛа, что на солдат было совершено нападение – во время операции арабы начали закидывать их камнями и коктейлями Молотова. Они открыли огонь по злоумышленникам, одного из которых ранили. Его доставили в столичную больницу "Хадасса Эйн Керем" для оказания медицинской помощи.Помимо того, были арестованы также трое других арабов – Моатасем Ракабан, Ахмед Макадам и Ахмед Сарави, как их идентифицировали местные источники.По информации палестинского агентства "Маан", потерпевший – 23-летний Акрам аль-Атраш – был госпитализирован в тяжелом состоянии с тремя огнестрельными ранениями.Военные сообщают об аресте еще троих арабов, один из которых – из лагеря беженцев Каландия – был разыскиваемым активистом ХАМАСа. Всех их препроводили для допроса.