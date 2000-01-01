Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Солдаты ЦАХАЛ подстрелили араба в Бейт-Лехеме | Фото: Israel Defense Forces/Flickr05.04 11:40   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛ подстрелили араба в Бейт-Лехеме

В ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме, которую израильские силовики проводили в лагере беженцев Дехейш около Бейт-Лехема, один палестинец получил огнестрельное ранение.

Как говорится в заявлении ЦАХАЛа, что на солдат было совершено нападение – во время операции арабы начали закидывать их камнями и коктейлями Молотова. Они открыли огонь по злоумышленникам, одного из которых ранили. Его доставили в столичную больницу "Хадасса Эйн Керем" для оказания медицинской помощи.

Помимо того, были арестованы также трое других арабов – Моатасем Ракабан, Ахмед Макадам и Ахмед Сарави, как их идентифицировали местные источники.

По информации палестинского агентства "Маан", потерпевший – 23-летний Акрам аль-Атраш – был госпитализирован в тяжелом состоянии с тремя огнестрельными ранениями.

Военные сообщают об аресте еще троих арабов, один из которых – из лагеря беженцев Каландия – был разыскиваемым активистом ХАМАСа. Всех их препроводили для допроса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:16
Бритни Спирс нанесла удар израильским левым
12:00
Париж: Араб сбросил с третьего этажа еврейскую женщину
11:27
В Кфар-Сабе под рухнувшим деревом погибла женщина
11:06
Диджея судят за ремикс на молитву
10:37
Над мэрией Дублина поднимут палестинский флаг
10:11
Галант: русские не знали о химической атаке Асада
09:57
Северная Корея опять запустила баллистическую ракету
09:50
ВВС Асада атаковали госпиталь с жертвами химической атаки  
09:47
Россия: ВВС Сирии разбомбили склады с химоружием террористов
09:27
Таксистам Gett грозит штраф в 125 тыс. за отказ слепому
09:25
Минобороны опровергло сообщения о бомбардировке Хан-Шейхун
09:11
Страшная авария на шоссе №4. Трактор раздавил машину
09:10
В доме Джалилова прошли обыски
08:56
ХАМАС призвал прекратить кровопролитие в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus