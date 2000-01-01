05.03 10:07 MIGnews.com

Глава Совета Самарии раскритиковал позицию АИКОС

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Глава регионального совета Самария Йоси Даган подверг резкой критике политическую позицию, ранее озвученную руководством Американо-израильского комитета по общественным связям (АИКОС).Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Arutz Sheva.Лидер поселенцев направил резкое письмо главам проамериканского лобби AИКОС, которое проводит на этой неделе свою ежегодную конференцию в Вашингтоне, уточняет издание.В своем послании Даган отметил, что представители этой организации неверно истолковывают мнение властей Государства Израиль и Соединенных Штатов, делая заявления о том, что и в Вашингтоне, и в Иерусалиме заинтересованы в том, чтобы урегулировать существующий конфликт посредством создания на территории Израиля двух независимых государств."Мы задаемся вопросом, как такая крупная и значительная организация, как ваша, чьим делом является про-израильская деятельность в США, представляет позиции государства Израиль (и Соединенных Штатов) настолько неточно перед высокопоставленными правительственными чиновниками? Это не только не добросовестно представляет позицию государства Израиль, но также саботирует усилия по достижению мирного диалога на Ближнем Востоке", - говорится в письме.