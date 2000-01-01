05.03 08:48 MIGnews.com

Семья араба, совершившего атаку в Акко: это не было терактом

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Родственники 26-летнего араба, подозреваемого в совершении автомобильного теракта в Акко в воскресенье, 4 марта, категорически отрицают версию полиции о преступлении на национальной почве.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает сайт Walla, передает Ynet.По словам отца и других родственников этого водителя, проживающих в деревне Дир аль-Асад, утром в воскресенье он привез в больницу Акко свою жену, которая находится на девятом месяце беременности."Зачем моему сыну надо было такое совершать? Он вез беременную жену на медицинское обследование, а потом собирался вернуться домой", - говорит отец подозреваемого в интервью изданию.Его близкие заявляют, что их семья никогда не была причастна к экстремистской деятельности, некоторые представители этой семьи служили в ЦАХАЛе.Отец водителя говорит, что сын работал вместе с ним в металлоремонтной мастерской и никогда не нарушал законов.Мужчина также отметил, что никто не информирует его о состоянии сына, который получил огнестрельные ранения."Я ничего не знаю, мне ничего не сообщают о нем. Я не знаю, жив ли он вообще. До сих пор со мной никто не поговорил", - сказал он.В ходе предварительного расследования на основании собранных материалов и видео с места преступления полиция установила, что речь идет о теракте. Следствие установило, что водитель пытался намеренно сбить полицейских и военнослужащих в нескольких местах.В пресс-службе полиции отметили, что преступление никак не связано со штрафом, который подозреваемый получил незадолго до нападения.