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Семья араба, совершившего атаку в Акко: это не было терактом | Фото:05.03 08:48   MIGnews.com

Семья араба, совершившего атаку в Акко: это не было терактом

Родственники 26-летнего араба, подозреваемого в совершении автомобильного теракта в Акко в воскресенье, 4 марта, категорически отрицают версию полиции о преступлении на национальной почве.

Об этом в понедельник, 5 марта сообщает сайт Walla, передает Ynet.

По словам отца и других родственников этого водителя, проживающих в деревне Дир аль-Асад, утром в воскресенье он привез в больницу Акко свою жену, которая находится на девятом месяце беременности.

"Зачем моему сыну надо было такое совершать? Он вез беременную жену на медицинское обследование, а потом собирался вернуться домой", - говорит отец подозреваемого в интервью изданию.

Его близкие заявляют, что их семья никогда не была причастна к экстремистской деятельности, некоторые представители этой семьи служили в ЦАХАЛе.

Отец водителя говорит, что сын работал вместе с ним в металлоремонтной мастерской и никогда не нарушал законов.

Мужчина также отметил, что никто не информирует его о состоянии сына, который получил огнестрельные ранения.

"Я ничего не знаю, мне ничего не сообщают о нем. Я не знаю, жив ли он вообще. До сих пор со мной никто не поговорил", - сказал он.

В ходе предварительного расследования на основании собранных материалов и видео с места преступления полиция установила, что речь идет о теракте. Следствие установило, что водитель пытался намеренно сбить полицейских и военнослужащих в нескольких местах.

В пресс-службе полиции отметили, что преступление никак не связано со штрафом, который подозреваемый получил незадолго до нападения.
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