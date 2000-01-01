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ХАМАС одобрил теракт в Акке | Фото:05.03 07:34   MIGnews.com

ХАМАС восхваляет террориста из Акко

Представители ХАМАСа поприветствовали палестинца, совершившего автомобильный теракт в Акко, ранив четверых граждан, включая трех военных.

Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Arutz Sheva.

В террористической организации назвали этот поступок "героическим и смелым".

По словам спикера ХАМАСа, нападение палестинца продемонстрировало "решимость" "палестинского народа продолжать использовать свое сопротивление" для защиты своей земли.

В террористической организации также призвали и других граждан прибегать к "сопротивлению против оккупации", передает издание.

Напомним, в воскресенье, 4 марта террорист сбил машиной офицера пограничной полиции и двух солдат ЦАХАЛа, находящихся в разных местах города Акко: на улице Йехошафат и возле железнодорожного вокзала. Все они получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.

Для наезда злоумышленник использовал джип. По водителю был открыт огонь на поражение. Он получил ранения от средней тяжести до тяжелых.

В полиции сообщили, что исполнителем теракта был араб, имеющий израильское гражданство, не проживавший в Акко. Установлено, что он целенаправленно сбивал людей в военной или полицейской форме, передает пресс-служба полиции.

Вечером в тот же день ХАМАС обнародовал заявление с оправданием теракта и выражением поощрения террористу, устроившему нападение в Акко.

В заявлении говорилось: "Это важный шаг в продолжении сопротивления оккупации".
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