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Срок содержания под стражей террориста в Акко продлен 05.03 12:06   MIGnews.com

Срок содержания под стражей террориста в Акко продлен

Суд в Хайфе вынес решение продлить срок предварительного содержания под стражей израильского араба, совершившего два наезда на солдат и полицейского в Акко до 14 марта.

Араба подозревают в попытке убийства солдат на почве национальной ненависти. суд прошел в отсутствие подозреваемого, который по прежнему госпитализирован.

Адвокат подозреваемого заявил, что “не верит” в версию полиции о терроризме, потому что “знает семью”. По его словам в деревне, выходцем из которой является нападавший, принять служить в ЦАХАЛе и полиции. Адвокат, однако, не может предложить своей версии событий, поскольку ШАБАК запретил ему встречаться с подзащитным до 6 марта.
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