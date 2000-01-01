05.03 11:33 MIGnews.com

Аббас: Мирный план Трампа пойдет на пользу только Израилю

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Вчера вечером, 4 марта, Революционный Совет движения ФАТХ, возглавляемого лидером ПА Махмудом Аббасом, заявил о поддержке "президента Палестины" и его политических взглядов, направленных против попыток подрыва легитимности палестинцев.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Arutz Sheva.В ходе своего выступления палестинский лидер заявил, что американская политическая инициатива, известная как "сделка века", пойдет на пользу только Израилю, полностью согласуясь с израильским подходом.Абу-Мазен подчеркнул, что необходимо создать новый международный механизм для продвижения "справедливого мирного процесса, основанного на международной легитимности"."Официальное признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля "не создает никакой новой правовой реальности", и что "оккупированный Иерусалим останется вечной столицей нашего государства. Мы вновь заявляем о противодействии какой бы то ни было попытке умалить наше право на это…", - отметили в Совете после встречи в штаб-квартире в Рамалле.Совет также призвал к скорейшему созыву Палестинского Национального Совета (ПНС), собираемого с целью "возобновить национальную легитимность "Организации освобождения Палестины" (ООП) в качестве "единственного полномочного представителя палестинского народа".По данным издания, по окончанию встречи резолюция Центрального Совета также поддержала эскалацию "народного сопротивления" Израилю и призвала к бойкоту израильских товаров.Напомним, ранее Аббас обратился к Совету Безопасности ООН и призвал международное сообщество провести ближневосточную мирную конференцию, которая станет той самой искомой альтернативой переговорам между Израилем и ПА под патронажем США.