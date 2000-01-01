05.03 10:45 MIGnews.com

Ави Габай: Мы должны отделиться от палестинцев

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Выступая на ежегодной конференции AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям), глава Сионистского лагеря Ави Габай заявил: "Мы должны отделиться от палестинцев. Мои родители покинули страну с мусульманским большинством, чтобы быть частью страны с еврейским большинством. Я намерен продолжить этот путь и воплотить их мечту: безопасное и демократическое государство Израиль, рядом с которым находится демилитаризованное государство палестинцев".По вопросу безопасности Габай заявил: "Мы никогда не пойдем на компромиссы в вопросах безопасности нашей страны. Мы должны проводить твердую и агрессивную политику безопасности, которая не позволит любому режиму, заявляющему о своем намерении причинить нам вред, осуществить его планы. Мы не позволим Ирану вооружаться ядерным оружием. Мы не допустим, чтобы Хезболла атаковала жителей севера, так же, как мы не позволим ХАМАСу в Газе атаковать жителей юга. И в мирное время Израиль должен оставаться самой сильной военной державой в регионе — в воздухе, в море, на суше и в киберпространстве".Касаясь аспектов экономики, Габай сказал, что "На протяжении тысячелетий мы, еврейский народ, действуем по принципу "Все евреи несут ответственность друг за друга". Мы заботились друг о друге, создавали сообщества и помогали тем, кто нуждался в помощи. Теперь, когда у нас есть государство, мы должны продолжать придерживаться этих ценностей, мы гордимся нашей сильной и растущей экономикой, но до сих пор один из трех детей в Израиле живет в бедности. Я был таким ребенком, и как премьер-министр, я обязуюсь бороться с бедностью тем же железным кулаком, которым я буду сражаться с нашими наиболее крупными врагами"."Справедливая экономика не может быть коррумпированной. Как страна и как граждане, мы лучше новостных заголовков, в последнее время выходящих из Израиля. Наша сильная экономика основана на людях, которые являются более талантливыми, умными и креативными, чем в любой другой стране в мире. Лидеры со всего мира приезжают в Израиль не для того, чтобы сфотографироваться с политиками, а для того, чтобы встретить наш человеческий капитал: наших специалистов в сфере высоких технологий, наших специалистов в сельском хозяйстве, наших специалистов оборонной промышленности. Более того, у нас есть еврейские общины во всем мире, это наши братья и сестры, православные, консерваторы, реформисты, члены общин и синагог — все наши братья и сестры. И Стена Плача принадлежит всем нам одинаково".