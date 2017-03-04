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05.03 08:03   MIGnews.com

Видео: Толпы палестинцев атакуют джип МАГАВа

В палестинских социальных сетях огромной популярностью пользуется видео, на котором толпы палестинцев в масках атакуют джип солдат корпуса пограничной стражи (МАГАВ) Израиля.







Нападение произошло на бензозаправке близ Наби Салех, Самария. Палестинцы попытались вытащить офицеров из джипа.

МАГАВ распространил заявление, в котором говорится о том, что в сеть попало отредактированное видео, создающее неправильное представление о сути инцидента: “Видео показывает замедленные кадры и повторы нескольких секунд операции, в которой были заняты несколько команд. Нападавшие атаковали джип камнями и приблизились к нему. По ним были применены средства разгона демонстраций, после чего толпа разбежалась”.
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