Видео: Толпы палестинцев атакуют джип МАГАВа

Нападение произошло на бензозаправке близ Наби Салех, Самария. Палестинцы попытались вытащить офицеров из джипа.
МАГАВ распространил заявление, в котором говорится о том, что в сеть попало отредактированное видео, создающее неправильное представление о сути инцидента: “Видео показывает замедленные кадры и повторы нескольких секунд операции, в которой были заняты несколько команд. Нападавшие атаковали джип камнями и приблизились к нему. По ним были применены средства разгона демонстраций, после чего толпа разбежалась”.