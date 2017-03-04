05.03 08:03 MIGnews.com

Видео: Толпы палестинцев атакуют джип МАГАВа

#شاهد: شبان يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة من مسافة الصفر في قرية النبي صالح، اليوم. pic.twitter.com/l1BBRnvJGa — 48 الإخبارية (@48nnews) March 4, 2017

תיעוד: רעולי פנים תקפו רכב ובו לוחמי מג"ב - וניסו לשלוף אותם מהרכב. התיעוד זכה לתהודה רבה בגדה | https://t.co/cvlC2GnUXM | @ndvori pic.twitter.com/dNYmyry20g — חדשות 2 (@Channel2News) March 4, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В палестинских социальных сетях огромной популярностью пользуется видео, на котором толпы палестинцев в масках атакуют джип солдат корпуса пограничной стражи (МАГАВ) Израиля.Нападение произошло на бензозаправке близ Наби Салех, Самария. Палестинцы попытались вытащить офицеров из джипа.МАГАВ распространил заявление, в котором говорится о том, что в сеть попало отредактированное видео, создающее неправильное представление о сути инцидента: “Видео показывает замедленные кадры и повторы нескольких секунд операции, в которой были заняты несколько команд. Нападавшие атаковали джип камнями и приблизились к нему. По ним были применены средства разгона демонстраций, после чего толпа разбежалась”.