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Нетаниягу передал Герцогу план установления мира в регионе 05.03 07:30   MIGnews.com

Нетаниягу передал Герцогу план установления мира в регионе

Израильская газета Гаарец сообщает, что в сентябре прошлого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил лидеру оппозиции Ицхаку Герцогу документ, в котором описывались основные принципы мирного урегулирования в регионе.

По данным газеты , Нетаниягу предлагал Герцогу создать правительство национального единства. Было составлено совместное заявление о формировании такого правительства, которое должны были огласить на саммите в Египте.

Саммит должен был состояться в Шарм эш-Шейх при участии президента Абдель Фатаха Сиси, и, возможно, иорданского короля Абдаллы. В переговоры о региональном мирном плане были вовлечены бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и госсекретарь США Джон Керри.

Договоренность о саммите в шарм эш-Шейх была достигнута на секретном саммите в Акба в феврале 2016 года, в котором также приняли участие Сиси, Абдалла и Керри.

В заявлении говорилось о готовности пойти на территориальные уступки, и о замораживании строительства на территориях. Решение конфликта предусматривалось на основании формулы “два государства для двух народов”. Заявление признавало “общий дух” Арабской Мирной Инициативы. Также предусматривалось усиление экономического сотрудничества между Израилем и ПА, и усиление координации в сфере безопасности.

Через три недели после передачи документа Герцогу и после того, как было достигнуто принципиальное соглашение с оппозицией, Нетаниягу охладел к идее правительства национального единства, на фоне политического кризиса вокруг Амоны, и переговоры между сторонами прекратились к середине октября.
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