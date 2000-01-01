05.03 17:50 MIGnews.com

ФАТХ: Переезд посольства США взорвет Ближний Восток

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Политическое крыло палестинской группировки ФАТХ предостерегает Вашингтон от перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, утверждая, что такой шаг "взорвет ситуацию" на Ближнем Востоке и Северной Африке.В воскресенье, 5 марта, пресс-секретарь движения Зияд Халиль Абу Заяд заявил, что Конгресс США "должен понимать, что переезд посольства США в Иерусалим (Аль-Кудс) взорвет ситуацию не только в Палестине, но и во всем Ближневосточном и Североафриканском регионе".Его слова, очевидно, были посвящены визиту в Израиль делегации из Соединенных Штатов во главе с конгрессменом-республиканцем Роном ДеСантисом. Главной целью делегатов является оценка возможного перемещения американской дипломатической миссии.