ISIS планирует атаку: батальон ЦАХАЛ – в боевой готовности
Террористическая организация "Исламское государство" (ISIS) потребовала от группировок джихадистов на Синайском полуострове и в Сирии усилить нападения на Израиль.
По данным Jewish news Syndicate, боевики обнародовали соответствующую аудиозапись, взяв на себя ответственность за взрыв на участке израильско-египетского газопровода, который прогремел 2 февраля.
В Израиле к угрозе нападения готовится отдельное пехотное подразделение сухопутных войск ЦАХАЛа – батальон "Каракаль", проходя учения для предотвращения неожиданных атак и круглосуточно охраняя границу.
"ISIS находится очень близко. Мы наблюдаем за ними. Как только они решит что-то предпринять, мы должны быть готовы", – сказал в интервью изданию командир батальона Эрез Шабтай.
Несмотря на тот факт, что террористы давно не нападали на Израиль, подполковник не теряет бдительности, поскольку неизвестно, когда будет совершена атака.
"Это может произойти через 10 минут или полгода. Для нас, как батальона, это не имеет значения. Мы должны знать, что инцидент на границе может произойти без предупреждения, и это – самая большая проблема", – подчеркнул Шабтай.
Он также напомнил, что террористы участвовали в придорожных бомбардировках и стреляли по египетским силам безопасности и гражданским. ЦАХАЛ считает, что боевики могут направить свое оружие на Израиль в любой момент.
"Мы обеспокоены, что их следующей целью будут силы ЦАХАЛ и гражданские в этом районе. А здесь – довольно много жителей", – добавил Шабтай, пояснив, что его батальон каждые четыре-пять месяцев отправляется на учения, предназначенные для повышения боевой подготовки и готовности к атакам синайской группировки ISIS.
Смешанный батальон "Каракаль", где девушки служат наравне с юношами, в конце января завершил серию боевых учений – часть девятинедельного периода обучения. Подготовка включает занятия на открытой местности, в застроенных зонах, пустыне. Среди отрабатываемых сценариев: рейды боевиков ISIS, нацеленные на массовые убийства израильтян в деревнях; нападения на посты ЦАХАЛ и преследование.