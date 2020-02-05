05.02 21:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ может начать операцию в Газе еще до выборов

(1) נפגשנו היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ודנו איתו במצב הביטחוני בדרום.

רוה״מ סקר את האפשרויות העומדות לפני צה"ל ואת הרגישויות שאותן יש לשקול וחזר והדגיש כי כל העת נעשים מאמצים להביא לרגיעה מוחלטת, ללא הפעלת כוח, וכי צה״ל ערוך לצאת לפעולה צבאית אם יידרש וכי אנחנו מעדיפים_____ pic.twitter.com/TJ6MY2LxE2 — Shay Hajaj שי חג'ג' (@shay_hajaj) February 5, 2020

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на встрече с главами администрации в Негеве в среду, 5 февраля, что Израиль готов предпринять военные действия в Газе, если это необходимо, еще до выборов 2 марта.Нетаниягу рассмотрел несколько возможных сценариев, которые взвешивает ЦАХАЛ, и вопросов, связанных с каждым из них."Премьер-министр… повторил и подчеркнул, что постоянно предпринимаются усилия, чтобы обеспечить полное спокойствие без применения силы, и что ЦАХАЛ готовы предпринять военные действия в случае необходимости, и что мы предпочитаем реагировать на решение без конфронтации", - написал в Twitter председатель местного совета Мерхавим Шей Хаджадж.Он добавил, что он и его коллеги сказали, что если Израиль должен начать военную операцию, местные советы в Негеве и их резиденции будут оказывать поддержку ЦАХАЛу.Мэр Мерхавим также сообщил, что Нетаниягу обратил пристальное внимание на их гражданские проблемы, такие как укрепление сельского хозяйства, и даже вызвал соответствующих правительственных чиновников и назначил последующие встречи.