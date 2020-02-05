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ЦАХАЛ может начать операцию в Газе еще до выборов | Фото:05.02 21:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ может начать операцию в Газе еще до выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на встрече с главами администрации в Негеве в среду, 5 февраля, что Израиль готов предпринять военные действия в Газе, если это необходимо, еще до выборов 2 марта.

Нетаниягу рассмотрел несколько возможных сценариев, которые взвешивает ЦАХАЛ, и вопросов, связанных с каждым из них.

"Премьер-министр… повторил и подчеркнул, что постоянно предпринимаются усилия, чтобы обеспечить полное спокойствие без применения силы, и что ЦАХАЛ готовы предпринять военные действия в случае необходимости, и что мы предпочитаем реагировать на решение без конфронтации", - написал в Twitter председатель местного совета Мерхавим Шей Хаджадж.

Он добавил, что он и его коллеги сказали, что если Израиль должен начать военную операцию, местные советы в Негеве и их резиденции будут оказывать поддержку ЦАХАЛу.

Мэр Мерхавим также сообщил, что Нетаниягу обратил пристальное внимание на их гражданские проблемы, такие как укрепление сельского хозяйства, и даже вызвал соответствующих правительственных чиновников и назначил последующие встречи.




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