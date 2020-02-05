05.02 20:18 MIGnews.com
Беспорядки на похоронах палестинца, застреленного ЦАХАЛом
По сообщениям СМИ, в Хевроне вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу во время похорон подростка, застреленного сегодня, 5 февраля.
На видео, опубликованного в социальных сетях видно, как группа палестинцев движется к военной машине, также слышны выстрелы. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось
, что 17-летний палестинец был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.
В сообщении издания говорится, что неназванные местные источники идентифицируют подростка как 17-летнего Мохаммеда аль-Хаддада.
Вскоре в ЦАХАЛе подтвердили информацию. Войска открыли огонь по палестинцу после того, как он бросил коктейль Молотова в солдат во время беспорядков в Хевроне.
Поделиться
Все по теме
Комментарии