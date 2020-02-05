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Беспорядки на похоронах палестинца, застреленного ЦАХАЛом | Фото:05.02 20:18   MIGnews.com

Беспорядки на похоронах палестинца, застреленного ЦАХАЛом

По сообщениям СМИ, в Хевроне вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу во время похорон подростка, застреленного сегодня, 5 февраля.

На видео, опубликованного в социальных сетях видно, как группа палестинцев движется к военной машине, также слышны выстрелы. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что 17-летний палестинец был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.

В сообщении издания говорится, что неназванные местные источники идентифицируют подростка как 17-летнего Мохаммеда аль-Хаддада.

Вскоре в ЦАХАЛе подтвердили информацию. Войска открыли огонь по палестинцу после того, как он бросил коктейль Молотова в солдат во время беспорядков в Хевроне.




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