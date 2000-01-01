05.02 17:20 MIGnews.com

ХАМАС: в результате атак ЦАХАЛа ранены заложники в Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Абу Убайда, представитель военного крыла террористической группировки ХАМАС, в среду, 5 февраля, заявил, что граждане Израиля, оказавшиеся в заложниках у ХАМАСа, были ранены в мае 2019 года в результате авиаударов Израиля.Об этом сообщает Исраэль Хайом.В мае прошлого года террористы из Газы выпустили за сутки 700 ракет по Израилю, ранив десятки израильтян и убив четырех. В ответ ЦАХАЛ атаковал военную и террористическую инфраструктуру ХАМАСа, в том числе "гражданские" здания, используемые для укрытия террористов и оружия.Выступая по телеканалу ХАМАСа, Абу Убайда сказал, что он упоминал эту проблему "в свете того, как [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаниягу обманул израильскую общественность освобождением Наамы Иссахара в период, когда Израиль оставил своих пленных в Газе с 2014 года, не заботясь об их судьбе.""Мы в бригадах Изз-ад-Дин аль-Кассам предаем гласности тот факт, что мы скрывались со времени нападений на Газу в мае 2019 года, когда противник бомбил гражданские и охранные здания и другие объекты. Были прямые попадания, и на данном этапе мы не раскрываем, какова была судьба пленников. Мы обещаем нашим героическим заключенным, что сделаем все возможное, чтобы любым способом освободить их."ЦАХАЛ назвал заявление ХАМАСа - "дешевой психологической войной".В настоящее время ХАМАС удерживает тела израильских солдат Хадара Голдина и Орона Шауля, которые были убиты во время операции "Нерушимая скала" в 2014 году.Также, в Газе удерживаются два израильтянина с психическими расстройствами: Хишам ас-Сайед и Авера (Авраам) Менгисту. Оба мужчины вошли в Газу из-за своих психических заболеваний.Их семьи неоднократно просили правительство вернуть их домой, но настаивали на том, чтобы этого не делалось путем освобождения живых террористов, как это сделал Израиль в "сделке Шалита".