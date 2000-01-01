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ООН осуждает аннексию Западного берега | Фото:05.02 17:01   MIGnews.com

ООН осуждает аннексию Западного берега

Проект резолюции Совета Безопасности ООН осуждает призывы Израиля немедленно аннексировать части Западного берега, а также мирный план президента США Дональда Трампа, который "нарушает международное право".

Копия текста "подчеркивает незаконность аннексии любой части" Западного берега или Восточного Иерусалима" и "осуждает недавние заявления, призывающие к аннексии Израилем".

ООН также призывает международное сообщество "не признавать каких-либо изменений границ 4 июня 1967 года" и заявляет, что следует предпринять усилия для "начала заслуживающих доверия переговоров по всем вопросам окончательного статуса".

Резолюция, скорее всего, столкнется с вето США.

Лидер ПА Махмуд Аббас, как ожидается, выступит перед Советом Безопасности на следующей неделе. Джаред Кушнер, зять президента США и главный автор "сделки века", завтра выступит перед послами ООН.


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