05.02 17:01 MIGnews.com

ООН осуждает аннексию Западного берега

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Проект резолюции Совета Безопасности ООН осуждает призывы Израиля немедленно аннексировать части Западного берега, а также мирный план президента США Дональда Трампа, который "нарушает международное право".Копия текста "подчеркивает незаконность аннексии любой части" Западного берега или Восточного Иерусалима" и "осуждает недавние заявления, призывающие к аннексии Израилем".ООН также призывает международное сообщество "не признавать каких-либо изменений границ 4 июня 1967 года" и заявляет, что следует предпринять усилия для "начала заслуживающих доверия переговоров по всем вопросам окончательного статуса".Резолюция, скорее всего, столкнется с вето США.Лидер ПА Махмуд Аббас, как ожидается, выступит перед Советом Безопасности на следующей неделе. Джаред Кушнер, зять президента США и главный автор "сделки века", завтра выступит перед послами ООН.