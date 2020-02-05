05.02 14:02 MIGnews.com
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз накинулся на президента США Дональда Трампа из-за его мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Соответствующее заявление о "сделке века" он опубликовал на своей странице в Twitter 5 февраля.
"Американский заговор под названием "сделка века" умрет раньше самого Трампа", – написал он.
Что примечательно, до этой публикации Хаменеи обзывал мирный план Трампа "дьявольским и порочным", а также "преступлением против человечества".
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