Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Хаменеи `напророчил` смерть мирному плану Трампа | Фото:05.02 14:02   MIGnews.com

Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз накинулся на президента США Дональда Трампа из-за его мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Соответствующее заявление о "сделке века" он опубликовал на своей странице в Twitter 5 февраля.

"Американский заговор под названием "сделка века" умрет раньше самого Трампа", – написал он.



Что примечательно, до этой публикации Хаменеи обзывал мирный план Трампа "дьявольским и порочным", а также "преступлением против человечества".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:30
Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
10:56
Восемь израильтян - в изоляции на "лайнере коронавируса"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus