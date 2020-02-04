Очередной обстрел из Газы: ЦАХАЛ мощно ответил

По предварительной информации, один снаряд ударил по открытой местности в Нетивоте, оставшиеся также взорвались в поле. Сообщений об активации системы ПРО "Железный купол" не поступало.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" тем временем сообщает, что два человека – мать и ребенок – получили легкие травмы, когда бежали в бомбоубежища. Маленький мальчик с порезом на голове получил экстренную помощь медицинским персоналом прямо на месте.
Через несколько часов после обстрела истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАСа в южной части Газы. Момент одного из попаданий показали в сети.
Среди атакованных целей оказалась производственная площадка военного крыла ХАМАСа по изготовлению оружия. В Армии Обороны Израиля уверены, что это нанесло ущерб организации, поскольку у ее представителей стало меньше шансов наращивать военный потенциал.
BREAKING. Israeli jets attack Hamas military position in southern Gaza hours after terrorists fired rockets into southern Israel
В последние дни участились случаи насилия: практически ежедневно террористы Газы устраивают ракетные обстрелы, запускают связки воздушных шаров со взрывчаткой. Только за 3 февраля в Израиль прилетели девять таких "подарков", приземлившихся недалеко от границы.
А во вторник террористическая организация ХАМАС и вовсе пригрозила усилить "огненный террор" при помощи баллонов со слезоточивым газом.