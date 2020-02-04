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Очередной обстрел из Газы: выпущено три ракеты | Фото:05.02 06:15   MIGnews.com

Очередной обстрел из Газы: ЦАХАЛ мощно ответил

После полуночи, в ночь на 5 января, из сектора Газа было выпущено по меньшей мере три ракеты в направлении Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, уточнив, что сирена ракетной тревоги была активирована в южном городе Нетивот и в приграничных поселениях.

"Три ракеты были выпущены из Газы по Израилю. Это уже 13-ый запуск по израильским гражданским за последнюю неделю", – пояснили в Армии Обороны Израиля.



По предварительной информации, один снаряд ударил по открытой местности в Нетивоте, оставшиеся также взорвались в поле. Сообщений об активации системы ПРО "Железный купол" не поступало.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" тем временем сообщает, что два человека – мать и ребенок – получили легкие травмы, когда бежали в бомбоубежища. Маленький мальчик с порезом на голове получил экстренную помощь медицинским персоналом прямо на месте.

Через несколько часов после обстрела истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАСа в южной части Газы. Момент одного из попаданий показали в сети.

Среди атакованных целей оказалась производственная площадка военного крыла ХАМАСа по изготовлению оружия. В Армии Обороны Израиля уверены, что это нанесло ущерб организации, поскольку у ее представителей стало меньше шансов наращивать военный потенциал.



В последние дни участились случаи насилия: практически ежедневно террористы Газы устраивают ракетные обстрелы, запускают связки воздушных шаров со взрывчаткой. Только за 3 февраля в Израиль прилетели девять таких "подарков", приземлившихся недалеко от границы.

А во вторник террористическая организация ХАМАС и вовсе пригрозила усилить "огненный террор" при помощи баллонов со слезоточивым газом.


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