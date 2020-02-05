05.02 12:05 MIGnews.com
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
Утром, 5 января, палестинцы напали на джип Армии Обороны Израиля в Рамалле.
В сети опубликовали соответствующее видео.
В частности, колонна из джипов ЦАХАЛ достаточно быстро передвигалась по дороге, когда десятки палестинцев, вооружившись камнями и бутылками с "коктейлем Молотова", начали забрасывать военных.
В итоге, пара машин Армии Обороны Израиля даже ненадолго загорелись, однако по ходу движения вновь потухли.
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