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Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле | Фото:05.02 12:05   MIGnews.com

Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле

Утром, 5 января, палестинцы напали на джип Армии Обороны Израиля в Рамалле.

В сети опубликовали соответствующее видео.

В частности, колонна из джипов ЦАХАЛ достаточно быстро передвигалась по дороге, когда десятки палестинцев, вооружившись камнями и бутылками с "коктейлем Молотова", начали забрасывать военных.

В итоге, пара машин Армии Обороны Израиля даже ненадолго загорелись, однако по ходу движения вновь потухли.



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