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Рейсовый автобус атакован у Беэр-Шевы, ранен солдат

אדם אחד נפצע באורח קל לאחר שהושלכו אבנים על אוטובוס שנסע מבאר שבע למיתר @bokeralmog pic.twitter.com/lt8fq52tm2 — חדשות עשר (@news10) February 4, 2018

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По сообщению второго канала израильского ТВ, минувшим вечером рейсовый автобус компании Дан ехавший по шоссе №60 из Мейтар в Беэр-Шеву была атакован и закидан градом камней. Ранен солдат ЦАХАЛа.Атака произошла возле Абу Каф.В результате атаки разбиты стекла автобуса.Водитель продолжил движение и остановился через несколько минут.Водитель заявил, что подобного рода атаки становятся рутиной на дорогах Негева: “Это очень страшно - на дорогах нет освещения, и иногда ты чувствуешь себя совершенно беспомощным”.Один из пассажиров рассказал: “Мы были на пути домой, и вдруг раздался громкий шум, по всему автобусу разлетелись осколки стекла. Это было по настоящему страшно, как террористическая атака”. К счастью, пострадал только один человек, все могло закончиться катастрофой”.Пини Бадаш, глава регионального совета Омер заявил: “Настало время полиции проснуться. Автобусы закидывают камнями и никому дела нет, пока кто-то не пострадает. Мы требуем полицейского присутствия на наших дорогах и жестких наказаний в суде. Камень как пуля. Камень убивает”.