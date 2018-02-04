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Рейсовый автобус атакован у Беэр-Шевы, ранен солдат 05.02 07:19   MIGnews.com

Рейсовый автобус атакован у Беэр-Шевы, ранен солдат

По сообщению второго канала израильского ТВ, минувшим вечером рейсовый автобус компании Дан ехавший по шоссе №60 из Мейтар в Беэр-Шеву была атакован и закидан градом камней. Ранен солдат ЦАХАЛа.

Атака произошла возле Абу Каф.

В результате атаки разбиты стекла автобуса.





Водитель продолжил движение и остановился через несколько минут.

Водитель заявил, что подобного рода атаки становятся рутиной на дорогах Негева: “Это очень страшно - на дорогах нет освещения, и иногда ты чувствуешь себя совершенно беспомощным”.

Один из пассажиров рассказал: “Мы были на пути домой, и вдруг раздался громкий шум, по всему автобусу разлетелись осколки стекла. Это было по настоящему страшно, как террористическая атака”. К счастью, пострадал только один человек, все могло закончиться катастрофой”.

Пини Бадаш, глава регионального совета Омер заявил: “Настало время полиции проснуться. Автобусы закидывают камнями и никому дела нет, пока кто-то не пострадает. Мы требуем полицейского присутствия на наших дорогах и жестких наказаний в суде. Камень как пуля. Камень убивает”.
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