Рейсовый автобус атакован у Беэр-Шевы, ранен солдат

Водитель продолжил движение и остановился через несколько минут.
Водитель заявил, что подобного рода атаки становятся рутиной на дорогах Негева: “Это очень страшно - на дорогах нет освещения, и иногда ты чувствуешь себя совершенно беспомощным”.
Один из пассажиров рассказал: “Мы были на пути домой, и вдруг раздался громкий шум, по всему автобусу разлетелись осколки стекла. Это было по настоящему страшно, как террористическая атака”. К счастью, пострадал только один человек, все могло закончиться катастрофой”.
Пини Бадаш, глава регионального совета Омер заявил: “Настало время полиции проснуться. Автобусы закидывают камнями и никому дела нет, пока кто-то не пострадает. Мы требуем полицейского присутствия на наших дорогах и жестких наказаний в суде. Камень как пуля. Камень убивает”.