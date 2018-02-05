05.02 15:01 MIGnews.com
Теракт в Ариэле. Жертва в критическом состоянии
Палестинец, вооруженный ножом атаковал мужчину на въезде в Ариэль. Атака произошла на Сдерот Йерушалайм.
Жертва получила несколько ножевых ранений в верхнюю часть тела и эвакуирован в больницу в критическом состоянии.
Согласно данным первоначального расследования, раненый - палестинец.
Палестинец, вооруженный ножом атаковал мужчину на въезде в Ариэль. Атака произошла на Сдерот Йерушалайм.
Жертва получила несколько ножевых ранений в верхнюю часть тела и эвакуирован в больницу в критическом состоянии.
Согласно данным первоначального расследования, раненый - палестинец.
Нападавший нейтрализован силами безопасности на месте происшествия.
Нападавший разыскивается силами безопасности. Полиция блокировала шоссе №5.
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