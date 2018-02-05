05.02 15:01 MIGnews.com

Теракт в Ариэле. Жертва в критическом состоянии

من مكان إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعملية طعن قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت، قبل قليل. pic.twitter.com/pQCbzmv4Oe — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 5, 2018

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