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ХАМАС отверг сделку по обмену пленными с Израилем 05.02 08:27   MIGnews.com

ХАМАС отверг сделку по обмену пленными с Израилем

Израильское радио сообщает, что ХАМАС отверг сделку по обмену пленными, в рамках которой один заключенный ХАМАСа был бы обмення на одного израильтянина, удерживаемого в Газе.

Анонимный источник заявил, что ХАМАС отверг сделку потому, что он действует по принципу “все или ничего”.

В Газе находится Абера Менгисту, перешедший в Газу в сентябре 2014 года и бедуин Хишам ас-Сайед, страдающий от шизофрении.

Предполагается, что для обмена предлагали 24-летнего Билаля Карзаи. 27 ноября прошлого года он по собственной инициативе пересек границу с Израилем и был арестован.

Окружной суд Беэр-Шевы признал его виновным в принадлежности к военному крылу ХАМАСа, бригадам Изз ад-Дин аль-Касам. Карзаи прошел курс снайперской подготовки и участвовал в создании сети террористических тоннелей.

Старший брат Билаля, Мустафа Карзаи, возглавляет службу внутренней безопасности ХАМАСа в северной Газе. Билаль был его охранником.

Семья Карзаи в Газе издала заявление, в котором утверждает, что Билаль не был членом военного крыла ХАМАса, а работал в государственном учреждении в Газе. Семья также утверждает, что Билаль страдал от душевного заболевания, а его признательные показания на суде “вырваны под пытками”.

26 января окружной суд Беэр-Шевы выслушал показания психиатра, указавшего на то, что в нынешнем состоянии Билаль не может быть судим. 6 февраля он был госпитализирован.

Израиль готов обменять Билаля на Менгисту и а-Сайида “на гуманитарных основаниях”, но ХАМАС пока и слышать об этом не хочет.
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