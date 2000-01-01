05.02 11:18 MIGnews.com

Три палестинца признаны виновными в поджогах

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Утром 5 февраля было предъявлено обвинительное заключение трем молодым палестинцам - обитателям деревни Дейр Абу Машаль близ Рамаллы.Палестинцы обвиняются в поджоге поселения Халмиш в Биньямине. В результате пожара полностью сгорели 15 жилых домов, и еще несколько были серьезно повреждены. 26 ноября, когда начался пожар, из поселения были эвакуированы 30 семей.В обвинительном заключении говорится о том, что для поджога леса у поселения использовалась туалетная бумага. Палестинцев обвинили в “поджоге с целью причинения вреда”.В обвинительном заключении не говорится о том, что палестинцы действовали из побуждений национальной ненависти.