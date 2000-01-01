Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Три палестинца признаны виновными в поджогах 05.02 11:18   MIGnews.com

Три палестинца признаны виновными в поджогах

Утром 5 февраля было предъявлено обвинительное заключение трем молодым палестинцам - обитателям деревни Дейр Абу Машаль близ Рамаллы.

Палестинцы обвиняются в поджоге поселения Халмиш в Биньямине. В результате пожара полностью сгорели 15 жилых домов, и еще несколько были серьезно повреждены. 26 ноября, когда начался пожар, из поселения были эвакуированы 30 семей.

В обвинительном заключении говорится о том, что для поджога леса у поселения использовалась туалетная бумага. Палестинцев обвинили в “поджоге с целью причинения вреда”.

В обвинительном заключении не говорится о том, что палестинцы действовали из побуждений национальной ненависти.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Израильский школьник сломал челюсть учителю
11:50
Попытка восстановить "запрет на мусульман" провалилась
11:04
Порошенко и Трамп: необходимо прекратить огонь в Донбассе
10:31
Стала известна причина смерти солдата-репатрианта на Голанах
10:07
Полиция закрыла "семейный бордель" в Иерусалиме
09:28
Глава Пентагона: Иран - крупнейший спонсор терроризма
09:14
Полиция проверит связь убийцы из Мигдаль с делом Таир Рада
08:27
ХАМАС отверг сделку по обмену пленными с Израилем
08:14
В Лондоне прошел многотысячный марш против политики Трампа
08:13
Трамп защитил "убийцу" Путина
07:44
Возвращение Маккаби
07:20
Пассажиры - снова заложники: В El Al отменены полеты
07:10
Амир Перец: поселенцы останутся в Израиле
06:29
В Англии изуродовали машину, которая портила туристам селфи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus