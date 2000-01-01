05.01 10:02 MIGnews.com

Стрельба в Хайфе была террористической атакой

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Два нападения в Хайфе с применением огнестрельного оружия утром 3 января, скорее всего, были террористической атакой, полагают следователи полиции Израиля.В результате нападений погиб водитель автобуса Гай Кафри и был ранен раввин Ихиель Илуз.Первоначальные версии о том, что речь идет о гангстерских разборках, о том, что жертв перепутали с кем-то другим, по мере расследования отпали.Сейчас полиция работает , исходя из предположения о том, что речь идет о преступлении на почве национальной ненависти.Суд запретил публиковать большую часть деталей расследования. Известно, что полиция провела обыски в брошенном доме в арабском квартале Хайфы Халисса. В квартале якобы живет основной подозреваемый. Жители Халисса призывают подозреваемого добровольно сдаться полиции.рафат асади, адвокат, живущий в Халисса, знает подозреваемого и заявил, что он - “в полном шоке”. По его словам, речь идет о “честном человеке” из “нормальной семьи, образцовой семьи, у которой никогда не было никаких проблем с законом”.