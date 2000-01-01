05.01 07:31 MIGnews.com

Семья террориста, убитого Азарией требует компенсации

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Семья террориста Абделя Фаттах аш-Шарифа, атаковавшего с ножом солдат ЦАХАЛа в Хевроне девять месяцев назад, и застреленного Эльором Азарией, заявила, подаст в суд на государство Израиль.Семья будет судится с Израилем и в международных, и в израильских судах. Она потребует многомиллионную компенсацию.Семья объявила о своем намерении после того, как Азария был признан виновным в убийстве Шарифа военным трибуналом в Кирие.