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Израиль выпускает на свободу пособника ХАМАСа в ООН 05.01 19:30   MIGnews.com

Израиль выпускает на свободу пособника ХАМАСа в ООН

Сотрудник программы развития ООН в секторе Газа, 38-летний палестинец Вахид Абдалла Бурш из Джабалии, который летом прошлого года был арестован за пособничество боевому крылу ХАМАСа, будет отпущен на свободу намного раньше, чем это предусмотрено судом Израиля.

Как сообщает The Jerusalem Post, он подписал с израильским судом соглашение о признании вины, после чего было принято во внимание время, проведенное им под стражей, и одобрено решение отпустить его на свободу 12 января. Ранее он уже признался, что был завербован ХАМАСом в 2014 году.

Напомним, что полиция и ШАБАК арестовали Бурша 16 июля. В результате он был приговорен к 7 месяцам лишения свободы.

Стоит отметить, что в "заслуги" Бурша входило как восстановление набережной Газы (но так, чтобы спецназ ХАМАСа мог использовать ее в военных целях), так и расчистка домов, поврежденных после "Несокрушимой Скалы" (в случае обнаружения складов оружия и выходов из тоннелей он немедленно сообщал об этом ХАМАСу - и тот делал так, чтобы об этом никто не узнал).

Ранее освободить своего сотрудника неоднократно требовали и в ООН.
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