05.01 16:27 MIGnews.com

Палестинцы: Солдаты ЦАХАЛа обстреляли замминистра

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Палестинские СМИ обвиняют израильских солдат в том, что они открыли огонь по автомобилю заместителя министра здравоохранения ПА Асада аль-Рамлави вечером в среду, 4 декабря. Отмечается, что сам политик не пострадал.В ЦАХАЛе отрицают какие-либо обвинения по данному поводу, утверждая, что вечером в среду на заявленном месте инцидента (около арабской деревни Аль-Рам к северу от Иерусалима) израильских военнослужащих не было.По данным издания "Маан", машина палестинского замминистра была обстреляна, так как оказалась на месте столкновения израильских солдат с арабскими камнеметателями. Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛа, очевидно, попали по его автомобилю непредумышленно. Как уже было сказано, он не пострадал, однако было разбито ветровое стекло его машины.Интернет-издание опубликовало фотографию автомобиля замминистра, на которой видно поврежденное стекло. Стоит отметить, что на снимке стекло не было пробито, а вмятина больше походит на след от удара камнем.В Армии обороны Израиля отмечают, что не имеют информации о том, кто кидал камни по машине аль-Рамлави, так как никто не был задержан, но по данному факту было возбуждено расследование.Министр здравоохранения ПА Джавад Авад назвал произошедшее "частью израильской эскалации".