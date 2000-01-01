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05.01 10:44   MIGnews.com

Палестинца, снявшего выстрел Азарии грозят сжечь живьем

Имад Абу Шамсия, палестинский фотограф, снявший клип, на котором видно, как солдат бригады Кфир Эльор Азария стреляет в раненного террориста, рассказал о том, что его жизни угрожают израильтяне.

В разговоре с корреспондентом радио Галей ЦАХАЛ Абу Шамсия заявил: “От меня требуют, чтобы я покинул Хеврон. Мне сказали, что если я останусь, моя судьба будет такой, какой была судьба семьи Дувабше”.

Дом семьи Дувабше в деревне Дума был подожжен еврейскими экстремистами, в результате чего погибли три члена семьи.
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