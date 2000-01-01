04.11 10:30 MIGnews.com

ХАМАС: без правительства Израиль беспомощен

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Невозможность сформировать правительства мешает Израилю принимать стратегические решения в отношении сектора Газа и договорится о стабильном перемирии.Такое мнение в воскресенье, 3 ноября, выразил главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар, сообщает The Jerusalem Post."У них даже нет правительства, которое могло бы утверждать бюджет или обсуждать вопросы безопасности, такие как иранская угроза. Мы готовы на все ради освобождения наших заключенных и приложим для достижения этой цели все усилия ", - подчеркнул Синвар.Главарь ХАМАС выступил на фоне серьезного обострения на границе с Газой, из-за которого собрался кабинет безопасности, чтобы обсудить варианты предотвращения новых вспышек насилия.