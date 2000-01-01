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Европа поддержала Израиль: обстрелы нужно прекратить | Фото:04.11 15:47   MIGnews.com

Европа поддержала Израиль: обстрелы нужно прекратить

Европейский союз осудил ракетный обстрел Израиля из Газы и призвал к политическому решению, чтобы положить конец насилию.

С таким заявлением в воскресенье, 3 ноября, выступила официальный представитель ЕС Майя Коджанчич, передает "Аруц Шева".

"В последние несколько дней палестинскими вооруженными группами было выпущено более десятка ракет из сектора Газа по южному Израилю. Ракетный обстрел по гражданскому населению недопустим и должен быть немедленно и безоговорочно прекращен. Приоритетом должна быть работа по немедленной деэскалации для защиты жизни гражданского населения", – настояла она.

По словам Коджанчич, право на мир и безопасность имеют как израильтяне, так и палестинцы. Дипломат считает, что только политическое решение может положить конец насилию.

Соответствующий комментарий появился после напряженных выходных, во время которых в течение двух дней по Израилю было выпущено в общей сложности 11 ракет, из которых система ПРО "Железный купол" перехватила восемь.

В ответ израильская армия нанесла удар по нескольким целям ХАМАСа по всему сектору, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения. Тем временем, в Израиле снаряд попал в жилой дом, а одна женщина получила осколочные ранения, когда бежала в укрытие в Сдероте.

3 ноября высокопоставленные члены Европейского парламента посетили Израиль и призвали больше говорить о стране в мире и поддерживать в борьбе с "Хизбаллой" и Ираном, так как всеобщая война затронет все страны, если она наступит.


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