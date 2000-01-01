04.11 07:58 MIGnews.com

ХАМАС договорился с Аббасом о выборах в ПА

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Председатель администрации Палестинской автономии Махмуд Аббас достиг соглашения с террористической организацией ХАМАС о проведении парламентских и президентских выборов.Об этом в воскресение, 3 ноября, объявил главарь террористов Исмаил Хания, сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа"."Мы получили положительный ответ от Аббаса о проведении президентских и парламентских выборов", - заявил Хания на брифинге в городе Газа после встречи с председателем центральной избирательной комиссии ПА.Отметим, местный парламент не собирался с 2007 года, после того как ХАМАС жестоко отнял контроль над сектором Газа у партии Аббаса – ФАТХ. ХАМАС и ФАТХ находились в разногласиях после "переворота" 2007 года, а все попытки примирить противоборствующие стороны потерпели неудачу.