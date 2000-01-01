04.11 21:34 MIGnews.com

ХАМАС: мы готовы бомбить Тель-Авив полгода

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар пригрозил Израилю новыми бомбежками и похвастался "сверхмощными ракетами".Об этом он заявил в понедельник, 4 ноября, передает The Jerusalem Post."У нас в Газе есть военные силы, для которых враг делает большое одолжение. У нас есть сотни километров туннелей, сотни диспетчерских пунктов над и под землей, тысячи противотанковых ракет и тысячи минометных снарядов. Мы можем превратить вражеские города в города-призраки, если они решат напасть на нас", – сказал он.По словам Синвара, весь мир должен знать, что в Газе живет около 70 тысяч вооруженных молодых людей, которые верят "в палестинское дело"."Блокада и удушение стали причиной гибели Газы и ее жителей – и все же мы добились многого за последние два года. Наши силы готовы бомбить Тель-Авив в течение полугода. У нас есть тысячи ракет и запланированы засады. "Палестинское сопротивление" имеет силу, которой гордится, и "оккупация" думает об этом несмотря на то, что осаждает сектор. Ракеты, произведенные в Газе, сокрушат самые мощные танки мира, превратив их в обожженное железо", – добавил он.