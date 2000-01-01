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Террорист, убивший Рину Шнерб, связан с BDS | Фото:04.10 08:47   MIGnews.com

Террорист, подозреваемый в убийстве Рины Шнерб, связан с BDS

Главный подозреваемый в убийстве 17-летней Рины Шнерб Самер Мина Салим Арбид работал в финансируемой из Европы неправительственной организации, связанной в BDS.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Утверждается, что Арбид был указан бухгалтером палестинской неправительственной организации, Ассоциации поддержки заключенных и прав человека Addameer, которая обеспечивает юридическое представительство палестинцев, задержанных в Израиле.

Мандат организации включает "прекращение пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения", которым якобы подвергаются палестинские заключенные. Это ведомство связано с НФОП.

По данным НПО "Monitor", организация получила финансирование от европейских правительственных учреждений. Также Арбид работал в "Союзе комитетов сельскохозяйственных рабочих", который также был определен ФАТХ как филиал НФОП.

На 2017-2021 годы представительство Нидерландов в Рамалле выделило организации 11,3 млн долларов для "реализации второго этапа программы управления земельными и водными ресурсами".

"В течение многих лет мы предупреждали о феномене европейской правительственной поддержки палестинских организаций, связанных с "Народным фронтом освобождения Палестины", международной террористической группой. Наши отчеты о группе не оставляют сомнений в том, что европейские правительства и агентства ООН должны немедленно прекратить финансирование Addameer и начать тщательное расследование того, как средства налогоплательщиков были выделены группе с четкой, связанной с терроризмом направленностью", – сказал НПО "Monitor", профессор Джеральд Стейнберг.

С начала 2000-х и Addameer продемонстрировала связи с движением BDS, подписав антиизраильскую петицию. В 2014 году организация, наряду с другими палестинскими движениями, подписали совместный призыв к действиям против "стены апартеида", заявив, что "пришло время для правовой интифады".

Напомним, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира рядом с поселением Долев.

Позже стало известно, что главный подозреваемый попал в больницу. Утверждалось, что после допроса он получил серьезные травмы. В связи с этим Министерство юстиции начало расследование.

2 октября появилась информация, что состояние Арбида нормализуется. Существует высокая вероятность того, что в ближайшие дни снова можно будет его допрашивать.


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