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Взрыв и беспорядки в Бейт-Уммар: ранен боец ЦАХАЛ | Фото:04.10 22:44   MIGnews.com

Взрыв и беспорядки в Бейт-Уммар: ранен боец ЦАХАЛ

Вечером, 4 октября, прогремел рыв возле блокпоста израильских военных в деревне Бейт-Уммар, что между Хевроном и Гуш-Эционом.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что сработала самодельная взрывчатка. В результате взрыва никто не пострадал, но блокпосту был нанесен ущерб.

Более того, военные бригады "Эцион" обнаружили еще одно взрывное устройство. Бомба была успешно нейтрализована. Бойцы ЦАХАЛа уже задержали подозреваемого. По данным ведомства, мужчина находился недалеко от места происшествия.

Во время обыска боевика в деревне Бейт-Уммар вспыхнули беспорядки, в результате которых один военный получил легкую травму, когда в него прилетел камень. Пострадавшего госпитализировали. Военные были вынуждены применить средства для разгона толпы.


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