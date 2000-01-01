04.10 20:33 MIGnews.com

Тысячи палестинцев пытались прорваться через забор с Газой

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Около шести тысяч палестинцев пытались в ходе пятничных демонстраций пытались прорвать забор безопасности в нескольких местах, а также бросали камни и взрывчатку в солдат Армии обороны Израиля.Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.Одна из бутылок с "коктейлем Молотова" попала в армейский джип, однако в результате инцидента никто не пострадал.Палестинцев, пытавшихся прорвать забор ЦАХАЛ остановил огнем. Кроме того, начальник штаба Армии обороны генерал-лейтенант Авив Кочави в сопровождении начальника Южного военного округа генерал-майора Ратци Халеви и командующего дивизией Газы бригадного генерала Элиэзера Толедано в пятницу, 4 октября, посетил расположение дивизии Газы.Кочави отметил развертывание сил на тактическом уровне, а также выразил признательность командирам и бойцам за усилия по обеспечению безопасности на границе с сектором Газа на все время развертывания, особенно в праздничные дни.