04.10 19:15 MIGnews.com
Пятничные протесты: в Газе сообщили о гибели палестинца
Один палестинец убит огнем израильской армии во время еженедельных пятничных протестов на границе сектора Газа.
Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.
По информации издания, 28-летний Ала Хамдан был застрелен к востоку от города Джабалия.
Кроме того, сообщается, что 11 человек получили ранения, пятерых из которых подстрелили солдаты ЦАХАЛ, когда тысячи демонстрантов собрались вдоль забора безопасности.
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