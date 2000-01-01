04.10 19:15 MIGnews.com

Пятничные протесты: в Газе сообщили о гибели палестинца

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Один палестинец убит огнем израильской армии во время еженедельных пятничных протестов на границе сектора Газа.Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.По информации издания, 28-летний Ала Хамдан был застрелен к востоку от города Джабалия.Кроме того, сообщается, что 11 человек получили ранения, пятерых из которых подстрелили солдаты ЦАХАЛ, когда тысячи демонстрантов собрались вдоль забора безопасности.