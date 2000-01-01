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Саудиты хотят сыграть в футбол на территории ПА | Фото:04.10 16:59   MIGnews.com

Саудиты хотят сыграть в футбол на территории ПА

Сборная Саудовской Аравии по футболу намерена впервые в истории провести матч со сборной Палестинской автономии в матче отбора на Чемпионат мира по футболу 15 октября на Западном берегу.

Об этом сообщает пресс-служба Управление спорта Саудовской Аравии в социальной сети Twitter.

Стоит отменить, что Эр-Рияд так официально и не признал Израиль, власти которого должны разрешить въезд на территорию ПА. Саудиты заявляют, что готовы изменить свою политику, чтобы палестинцы получили возможность играть дома при своих болельщиках.

Матч якобы должен пройти в городе Рамалла, что на Западном берегу, ранее такие игры всегда проходили на нейтральных полях.


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