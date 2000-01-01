04.10 15:30 MIGnews.com

МИД РФ вызвал посла Ирана "на ковер" из-за ареста Юзик

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Посла Ирана в Российской Федерации вызвали в местное министерство иностранных дел для пояснения обстоятельств задержания журналистки Юлии Юзик, которую заподозрили в шпионаже.Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в социальной сети Facebook."В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашен посол Ирана для прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", — сказала она, добавив, что дело Юзик находится под контролем МИДа и российского посольства в Иране.Отметим, журналистку в четверг, 3 октября, задержали в Тегеране. Ее экс-супруг Борис Войцеховский сообщал, что она приехала в Иран четыре дня назад, а по прилету у нее сразу же отобрали паспорт.Задержание Юзик проводили сотрудники Корпуса стражей исламской революции за "сотрудничество с израильскими спецслужбами".Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко в свою очередь добавил, что дипломаты в курсе ситуации и разбираются с ней.