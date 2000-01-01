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ПА неожиданно стала членом Комитета по правам человека | Фото:04.10 15:55   MIGnews.com

ПА неожиданно стала членом Комитета по правам человека

Вечером, 3 октября, ПА стала членом Комитета по правам человека Лиги арабских государств (ЛАГ).

При голосовании Палестинская автономия получила 9 голосов, передает "Аруц Шева".

В ближайшие четыре года представлять ПА в Комитете будет чиновник "министерства юстиции" Маджи Харадан, который собирается представлять доклады о положении в области прав человека и их нарушениях, совершаемые "сионистским режимом".

Стоит отметить, что недавно в ООН представили доклад о плачевном состоянии экономики ПА. Утверждалось, что в 2018 году и в начале 2019-го показатели достигли рекордно низкого уровня.


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