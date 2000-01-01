ФАТХ отговаривает ХАМАС от соглашения с Израилем

Палестинская правящая фракция ФАТХ предупредила сегодня ХАМАС против достижения соглашения о прекращении огня с Израилем в обмен на гуманитарную и экономическую помощь Газе, заявив, что такая сделка станет "бесплатным подарком для Израиля".
Отметим, что данное предупреждение появилось на фоне неподтвержденных сообщений о том, что Израиль и ХАМАС близки к достижению долгосрочного соглашения о перемирии.
По данным издания, пресс-секретарь ФАТХа Усама Кавасмех предупредил ХАМАС о том, чтобы он не заключал такого соглашения с Израилем "за счет национального единства".
Он подчеркнул, что данная сделка будет считаться "бесплатным подарком Израилю", а также обернется ужасными последствиями для палестинского народа. Он ссылался на переворот 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в Газе.
Кавасмех добавил, что приоритетом номер один должно стать единство палестинцев на основе предыдущих соглашений, подписанных между ХАМАС и ФАТХ, а не перемирие с Израилем в обмен на гуманитарную помощь.