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ФАТХ уговаривает ХАМАС не заключать соглашение с Израилем | Фото:04.08 21:07   MIGnews.com

ФАТХ отговаривает ХАМАС от соглашения с Израилем

Палестинская правящая фракция ФАТХ предупредила сегодня ХАМАС против достижения соглашения о прекращении огня с Израилем в обмен на гуманитарную и экономическую помощь Газе, заявив, что такая сделка станет "бесплатным подарком для Израиля".

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что данное предупреждение появилось на фоне неподтвержденных сообщений о том, что Израиль и ХАМАС близки к достижению долгосрочного соглашения о перемирии.

По данным издания, пресс-секретарь ФАТХа Усама Кавасмех предупредил ХАМАС о том, чтобы он не заключал такого соглашения с Израилем "за счет национального единства".

Он подчеркнул, что данная сделка будет считаться "бесплатным подарком Израилю", а также обернется ужасными последствиями для палестинского народа. Он ссылался на переворот 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в Газе.

Кавасмех добавил, что приоритетом номер один должно стать единство палестинцев на основе предыдущих соглашений, подписанных между ХАМАС и ФАТХ, а не перемирие с Израилем в обмен на гуманитарную помощь.


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