ВВС ЦАХАЛа снова атаковали поджигателей в Газе

Израильские военные заявили, что сегодня днем они в очередной раз нанесли авиаудар по группе палестинских поджигателей в Газе, которые запускают зажигательных воздушных змеев и шары на территорию государства.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что примерно в 15 часов израильский беспилотник сбросил заряды на группу террористов в северной части анклава.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Отметим, что воздушные удары произошли на фоне сообщений о том, что руководство ХАМАСа рассматривают долгосрочное соглашение о прекращении огня с Израилем.
Ранее в тот же день пожарные сражались с двумя пылающими огнями в пограничной зоне с Газой возле населенного пункта Беэри, вызванными запущенными воздушными змеями.
Пожары уже ликвидированы.
С 30 марта на юге Израиля произошли сотни пожаров в результате зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров, запущеннных из Газы. По словам израильских чиновников, более 7000 акров земли были сожжены, что повлекло за собой убытки в миллионы шекелей.
При этом лишь в нескольких случаях ЦАХАЛ наносил предупредительные удары по группам поджигателей, сообщалось об одном раненом.