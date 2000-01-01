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ВВС ЦАХАЛа снова атаковали поджигателей в Газе | Фото:04.08 17:44   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа снова атаковали поджигателей в Газе

Израильские военные заявили, что сегодня днем они в очередной раз нанесли авиаудар по группе палестинских поджигателей в Газе, которые запускают зажигательных воздушных змеев и шары на территорию государства.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Times of Israel.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что примерно в 15 часов израильский беспилотник сбросил заряды на группу террористов в северной части анклава.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, что воздушные удары произошли на фоне сообщений о том, что руководство ХАМАСа рассматривают долгосрочное соглашение о прекращении огня с Израилем.

Ранее в тот же день пожарные сражались с двумя пылающими огнями в пограничной зоне с Газой возле населенного пункта Беэри, вызванными запущенными воздушными змеями.

Пожары уже ликвидированы.

С 30 марта на юге Израиля произошли сотни пожаров в результате зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров, запущеннных из Газы. По словам израильских чиновников, более 7000 акров земли были сожжены, что повлекло за собой убытки в миллионы шекелей.

При этом лишь в нескольких случаях ЦАХАЛ наносил предупредительные удары по группам поджигателей, сообщалось об одном раненом.


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