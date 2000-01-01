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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям в Газе | Фото: AFP04.08 14:44   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям в Газе

Израильская авиация атаковала террористическую ячейку, члены которой запускали в сторону Еврейского государства горящие воздушные шары с северной части сектора Газа.

Авиаудар был нанесен днем 4 августа к востоку от Джабалии. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Эскалация произошла на фоне сообщений в СМИ о готовности ХАМАСа подписать с Израилем 5-летний договор о прекращении огня при посредничестве Египта и спецпосланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.

Сегодня в Газе должна запланирована вторая встреча высшего руководства группировки, на которой боевики должны вновь обсудить условия перемирия. Вечером в субботу они отправятся обратно в Египет и дадут Египту свой ответ.

Как уже сообщалось, высокопоставленный представитель Иерусалима уже отправился в Катар на переговоры о долгосрочном перемирии.


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