04.08 13:25 MIGnews.com

Беэр-Шева: Горящий шар нашли на крыше дома

טרור העפיפונים ובלוני התבערה | בלון חשוד נמצא על גג בית ברחוב יוחנן הורקנוס בבאר שבע. חבלן משטרה שהגיע למקום הסיר את החשש. לא דווח על נזק או נפגעים @bokeralmog



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/7VrZaBUUFZ — חדשות עשר (@news10) 3 августа 2018 г.

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На крыше одного из жилых домов в Беэр-Шеве был обнаружен воздушный шар с привязанным к нему зажигательным устройством. Как сообщает "Кан", местные жители уведомили о находке полицейских, после чего прибыли саперы и устранили ее.В результате случившегося никто не пострадал. Случившееся считается очередным примером "кайт-террора", но на данный момент остается неясным, откуда воздушный шар был запущен.Несмотря на достаточную удаленность от сектора Газа, этот шар уже вторым, который был обнаружен в Беэр-Шеве за прошедшую неделю.В целом, как сообщают в пожарной службе, в пятницу были зафиксированы 26 пожаров, спровоцированных горящими воздушными змеями и шарами, которые запускают террористы-поджигатели из Газы.