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Беэр-Шева: Горящий шар нашли на крыше дома | Фото: Israel Defense Forces/Flickr04.08 13:25   MIGnews.com

Беэр-Шева: Горящий шар нашли на крыше дома

На крыше одного из жилых домов в Беэр-Шеве был обнаружен воздушный шар с привязанным к нему зажигательным устройством. Как сообщает "Кан", местные жители уведомили о находке полицейских, после чего прибыли саперы и устранили ее.

В результате случившегося никто не пострадал. Случившееся считается очередным примером "кайт-террора", но на данный момент остается неясным, откуда воздушный шар был запущен.



Несмотря на достаточную удаленность от сектора Газа, этот шар уже вторым, который был обнаружен в Беэр-Шеве за прошедшую неделю.

В целом, как сообщают в пожарной службе, в пятницу были зафиксированы 26 пожаров, спровоцированных горящими воздушными змеями и шарами, которые запускают террористы-поджигатели из Газы.


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