Беэр-Шева: Горящий шар нашли на крыше дома

На крыше одного из жилых домов в Беэр-Шеве был обнаружен воздушный шар с привязанным к нему зажигательным устройством. Как сообщает "Кан", местные жители уведомили о находке полицейских, после чего прибыли саперы и устранили ее.
В результате случившегося никто не пострадал. Случившееся считается очередным примером "кайт-террора", но на данный момент остается неясным, откуда воздушный шар был запущен.
טרור העפיפונים ובלוני התבערה | בלון חשוד נמצא על גג בית ברחוב יוחנן הורקנוס בבאר שבע. חבלן משטרה שהגיע למקום הסיר את החשש. לא דווח על נזק או נפגעים @bokeralmog