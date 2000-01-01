Несмотря на бойкот, Газа экспортирует одежду в Израиль
Террористическая организация ХАМАС, которая управляет Газой, официально начала кампанию бойкота, отчуждения и санкций (BDS) против Израиля, но, несмотря на это, фабрики в Газе экспортируют товары в Израиль.
В Союзе текстиля и одежды в Газе сказали, что продажи на израильском рынке, а также в Иудее и Самарии за первые шесть месяцев года составили 3 миллиона долларов, передает газета Felesteen, связанная с ХАМАСом.
По данным источников, в этом году в Газе возобновили работу 17 заводов и на данный момент работают в общей сложности 177 заводов.
На фоне увеличения экспорта в сектор производства одежды было нанято около 400 новых работников, и в этой сфере промышленности занято около 6000 человек.
Согласно отчету, продажи в швейной промышленности за последние три года составили 17 миллионов долларов. Заводы сталкиваются с проблемой нестабильного электроснабжения в Газе и периодического неожиданного закрытия пограничных переходов Израилем.
Газа не только экспортирует товары в Еврейское Государство, но и импортирует из Израиля.
Издание отмечает, что хотя ХАМАС время от времени приостанавливает импорт израильских товаров в попытке "наказать" Израиль но, по сути, наказывает население Газы.
Фракция ФАТХ, которая управляет территориями, назначенными Палестинской администрацией (ПА) в Иудее и Самарии, также регулярно прекращает импорт израильских товаров.
В марте 2015 года ПА объявила "экономическую войну" против Израиля и начала кампанию с призывами бойкотировать израильские товары.
Месяцем ранее национальный палестинский арабский комитет объявил, что запретит продажу продукции шестью крупными израильскими компаниями в районах Иудеи и Самарии, контролируемых ПА.
В 2016 году ПА решила "наказать" Израиль, прекратив импорт пяти крупнейших израильских компаний-производителей продуктов питания.
Позже "отдел по борьбе с экономическими преступлениями" ПА в Рамалле предъявил обвинение двум компаниям, которые продавали израильскую продукцию в нарушение запрета.