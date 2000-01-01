Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Несмотря на конфликт: Газа экспортирует одежду в Израиль | Фото:04.07 08:37   MIGnews.com

Несмотря на бойкот, Газа экспортирует одежду в Израиль

Террористическая организация ХАМАС, которая управляет Газой, официально начала кампанию бойкота, отчуждения и санкций (BDS) против Израиля, но, несмотря на это, фабрики в Газе экспортируют товары в Израиль.

Об этом в четверг, 4 июля, пишет газета Arutz Sheva.

В Союзе текстиля и одежды в Газе сказали, что продажи на израильском рынке, а также в Иудее и Самарии за первые шесть месяцев года составили 3 миллиона долларов, передает газета Felesteen, связанная с ХАМАСом.

По данным источников, в этом году в Газе возобновили работу 17 заводов и на данный момент работают в общей сложности 177 заводов.

На фоне увеличения экспорта в сектор производства одежды было нанято около 400 новых работников, и в этой сфере промышленности занято около 6000 человек.

Согласно отчету, продажи в швейной промышленности за последние три года составили 17 миллионов долларов. Заводы сталкиваются с проблемой нестабильного электроснабжения в Газе и периодического неожиданного закрытия пограничных переходов Израилем.

Газа не только экспортирует товары в Еврейское Государство, но и импортирует из Израиля.

Издание отмечает, что хотя ХАМАС время от времени приостанавливает импорт израильских товаров в попытке "наказать" Израиль но, по сути, наказывает население Газы.

Фракция ФАТХ, которая управляет территориями, назначенными Палестинской администрацией (ПА) в Иудее и Самарии, также регулярно прекращает импорт израильских товаров.

В марте 2015 года ПА объявила "экономическую войну" против Израиля и начала кампанию с призывами бойкотировать израильские товары.

Месяцем ранее национальный палестинский арабский комитет объявил, что запретит продажу продукции шестью крупными израильскими компаниями в районах Иудеи и Самарии, контролируемых ПА.

В 2016 году ПА решила "наказать" Израиль, прекратив импорт пяти крупнейших израильских компаний-производителей продуктов питания.

Позже "отдел по борьбе с экономическими преступлениями" ПА в Рамалле предъявил обвинение двум компаниям, которые продавали израильскую продукцию в нарушение запрета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
15:05
Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus