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Нетаниягу предупредил о масштабной операции в Газе | Фото: MIGnews.com04.07 09:01   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы готовы к масштабной операции в Газе

Израиль хочет восстановить спокойствие на юге, но готовится к широкомасштабной военной кампании в секторе Газа.

Такое заявление после заседания Кабинета безопасности в штаб-квартире ЦАХАЛа сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Наша политика ясна: мы хотим восстановить спокойствие, но в то же время готовимся к широкомасштабной военной операции, если такие действия потребуются. Это мои инструкции для армии", – подчеркнул Нетаниягу.

Он провел переговоры с главами местных и региональных советов. Некоторые не присутствовали на собрании. Среди таких были глава регионального совета Эшколь Гади Яркони с главой Шаар ха-Негев Офиром Липштейном.

"Премьер-министр не собирался проводить специальное совещание в районе Газы. Мы уважаем глав местных властей на юге, которые также сталкиваются с трудными ситуациями, но мы вне всякого сомнения убеждены, что проблемы, потребности и реалии в окрестностях Газы полностью отличаются от других", – подчеркнули они.

Мэр Сдерота Алон Давиди также не присутствовал на собрании, а глава регионального совета Сдот Негев Тамар Идан находился за пределами страны. Некоторые главы местных советов просто покинули совещание. На это Нетаниягу выразил сожаление, что «некоторые мэры, которые всегда говорят, что их не слушают», ушли.


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