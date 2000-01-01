ВВС ЦАХАЛа разбомбили грузовики с оружием для ХАМАСа

Как утверждают информаторы, доставка первой партии состоялась 10 ноября 2018 года, а последней – в мае 2019 года. Поставки в основном включали иранские ракеты.
Уточняется, что один из грузовиков перевозил материалы для изготовления взрывчатки. Запрещенный груз был отправлен из Ливии и предназначался для ХАМАСа. В последнее время арабские группировки в Газе сократили экспорт оружия из Синая, так как Израилю удалось создать разведывательную инфраструктуру в племенах бедуинов.
Источники также утверждают, что Египет изъял крупные суммы денег, предназначенные для пересылки оружия через туннели.