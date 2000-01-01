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Еще один сын основателя ХАМАСа дезертировал 04.07 08:15   MIGnews.com

Еще один сын основателя ХАМАСа дезертировал

Один из руководителей важнейшего крыла ХАМАСа – его турецкого отделения – Сухаиб Юсуф, покинул ряды организации, бежал в Юго-Восточную Азию и рассказал о секретах террористического движения корреспонденту газеты "Едиот Ахронот".

Юсуф говорит, что “ХАМАС был частью меня с момента рождения”. Он является братом еще более известного дезертира – Мусаба Хассана Юсуфа, агента ШАБАКа по кличке “Зеленый Принц” – сын основателя ХАМАСа, шейха Хасана Юсуфа Халила.

Сухаиб Юсуф отвечал в турецкой штаб-квартире ХАМАСа за сбор разведывательных данных. Он рассказал о том, как работает политбюро ХАМАСа, которое на деле является штабом иранской разведки: “ХАМАС действует в Турции под прикрытием вывески НГО. В его распоряжении – разведывательные центры, специальное современное оборудование для прослушивания лидеров в Рамалле. Они используют для шпионажа самые передовые компьютерные технологии, и у ХАМАСа есть реальные эксперты в этом деле. Использование новейшего оборудования для продвижения агенды иностранных государств – не то, о чем я хочу говорить. Движение использует эти возможности не для того, чтобы помочь палестинскому народу. Оно предоставляет разведывательную информацию Ирану в обмен на прямую финансовую поддержку. Деньги поступают в турецкие банки в организации, работающие под вывесками НГО”.

Юсуф говорит, что ХАМАС в Турции не только занимается сбором разведывательной информации, но и активной подготовкой террористических атак в Израиле: “Я видел, как движение мобилизует людей на Западном берегу и оказывает им финансовую поддержку. Они посылают невинных детей совершать атаки. Цель таких атак – убивать гражданских не ради Сопротивления, не ради освобождения Иерусалима или палестинских земель. Их убивают даже не из ненависти к евреям. Главная цель – экспортировать кризис из Газы на Западный берег”.

Юсуф утверждает, что он не предатель, а патриот, который хочет рассказать своему народу правду о ХАМАСе: “Лидеры ХАМАСа живут в отелях класса люкс в Турции. Их дети ходят в частные школы. Они получают очень большую финансовую поддержку от ХАМАСа, в их распоряжении – охрана, бассейны, спортивные клубы.  Я потрясен уровнем их гедонизма. Они питаются в лучших ресторанах, в тех районах, где живут самые богатые турки. Семья в Газе живет на 100 долларов в месяц, а они на один завтрак в турецком ресторане тратят 200. Я спросил лидеров ХАМАСа, почему они не посылают своих детей совершать такие атаки, почему они не идут вместе с ними на Марши Возвращения, не бросают камни? Что мы от этого получаем? Проведите снова выборы – ХАМАС не получит голосов, это расистская террористическая организация, она – опасность для палестинского народа”.


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