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Исламские страны осудили открытие `дороги паломников` | Фото: MIGnews.com04.07 17:41   MIGnews.com

Исламские страны осудили открытие "дороги паломников"

Группа мусульманских стран осудила открытие Израилем тоннеля, который проходит под населенным арабами кварталом Силуан в Старом Городе Иерусалима.

Об этом сообщает авторитетное издание Ynetnews.

Открытие так называемой дороги паломников назвали "смелым и безответственным шагом", направленным на "изменение исторического и правового статуса" Восточного Иерусалима.

2000 лет назад тоннель вел от водного резервуара Шилоах к Храмовой горе. Сейчас в нем ведутся археологические раскопки. 30 июня состоялась торжественная церемония открытия тоннеля для публики. В мероприятии участвовал посол США в Израиле Дэвид Фридман и посланник Ближнего Востока США Джейсон Гринблатт, который символической кувалдой врезал в стену, чтобы открыть "дорогу".


Официальные представители администрации США впервые принимали участие в мероприятии с министрами израильского правительства, что вызвало протесты левых демонстрантов. Также присутствовали жена Биньямина Нетаниягу Сара, бывший мэр Иерусалима Нир Баркат, министр образования Рафи Перец, сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм и американский бизнесмен Шелдон Адельсон.

При этом Гринблатт отрицал, что открытие "дороги паломников" может усилить напряженность в отношениях между США и Палестиной, назвав такие заявления "смехотворными".

"ПА заявляет, что наше участие в этом историческом событии поддерживает "иудаизацию" Иерусалима / является актом враждебности по отношению к палестинцам. Это смехотворно. Мы не можем "иудаизировать" то, что показывают история / археология". Мир может быть построен только на правде", – подчеркнул Гринбалт.


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