Открытие так называемой дороги паломников назвали "смелым и безответственным шагом", направленным на "изменение исторического и правового статуса" Восточного Иерусалима.
2000 лет назад тоннель вел от водного резервуара Шилоах к Храмовой горе. Сейчас в нем ведутся археологические раскопки. 30 июня состоялась торжественная церемония открытия тоннеля для публики. В мероприятии участвовал посол США в Израиле Дэвид Фридман и посланник Ближнего Востока США Джейсон Гринблатт, который символической кувалдой врезал в стену, чтобы открыть "дорогу".
Официальные представители администрации США впервые принимали участие в мероприятии с министрами израильского правительства, что вызвало протесты левых демонстрантов. Также присутствовали жена Биньямина Нетаниягу Сара, бывший мэр Иерусалима Нир Баркат, министр образования Рафи Перец, сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм и американский бизнесмен Шелдон Адельсон.
При этом Гринблатт отрицал, что открытие "дороги паломников" может усилить напряженность в отношениях между США и Палестиной, назвав такие заявления "смехотворными".
"ПА заявляет, что наше участие в этом историческом событии поддерживает "иудаизацию" Иерусалима / является актом враждебности по отношению к палестинцам. Это смехотворно. Мы не можем "иудаизировать" то, что показывают история / археология". Мир может быть построен только на правде", – подчеркнул Гринбалт.