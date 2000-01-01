Штаб-квартира КСИР в Дамаске вновь начала функционировать
Штаб-квартира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии вновь начала функционировать после того, как в прошлом году была выведена из строя в результате авиаударов, приписываемых Израилю.
КСИР использует здание, расположенное недалеко от международного аэропорта Дамаска, в качестве разведывательного центра, командного штаба и официального места встречи между должностными лицами и представителями террористических группировок.
"В этом месте находится высшее командование из всех подразделений – иранцев, афганцев, сирийцев, ливанцев", – сказано в материале.
По данным газеты, в этом здании также находится медицинское учреждение, где обслуживается командование КСИР и наемники. Штаб-квартира использовалась для экстренных встреч после того, как в январе был ликвидирован генерал КСИР Кассем Сулеймани.
В ноябре 2019 года два верхних этажа были разрушены в результате авиаударов. Соответствующие кадры со спутников публиковала израильская компания ImageSat International.
По словам источников The National, теперь этот объект вновь используется в качестве главного командного центра КСИР.