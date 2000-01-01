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Штаб-квартира КСИР в Дамаске вновь начала функционировать | Фото:04.06 09:52   MIGnews.com

Штаб-квартира КСИР в Дамаске вновь начала функционировать

Штаб-квартира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии вновь начала функционировать после того, как в прошлом году была выведена из строя в результате авиаударов, приписываемых Израилю.

Об этом сообщает газета The National.

КСИР использует здание, расположенное недалеко от международного аэропорта Дамаска, в качестве разведывательного центра, командного штаба и официального места встречи между должностными лицами и представителями террористических группировок.

"В этом месте находится высшее командование из всех подразделений – иранцев, афганцев, сирийцев, ливанцев", – сказано в материале.

По данным газеты, в этом здании также находится медицинское учреждение, где обслуживается командование КСИР и наемники. Штаб-квартира использовалась для экстренных встреч после того, как в январе был ликвидирован генерал КСИР Кассем Сулеймани.

В ноябре 2019 года два верхних этажа были разрушены в результате авиаударов. Соответствующие кадры со спутников публиковала израильская компания ImageSat International.

По словам источников The National, теперь этот объект вновь используется в качестве главного командного центра КСИР.


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